إصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص بطريق "بنها-المنصورة" 

أصيب 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق "بنها-المنصورة"، تم نقل المصابين لمستشفي بنها وتولت النيابة التحقيق.



وتلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق "بنها-المنصورة".



وانتقل العقيد أحمد صبيح، وكيل مرور القليوبية، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص تم نقل 6 منهم لمستشفى بنها التعليمي والآخرين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

