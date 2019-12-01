عاجل.. "السيسي": نتحرك في مجال الرقمنة لتقليل التدخل البشري ومكافحة الفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الفرص الرقمية في مصر عظيمة جداً، حيث إن مصر سوق كبير ينمو ويزداد، والدولة تتحرك في مجال الرقمنة، مضيفاً أن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للدولة المصرية، وتقليل التدخل البشري في عمل الحكومة ومكافحة الفساد.

وأشار، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، إلى أن مصر سعيدة باستضافة معرض البريد القادم، مشدداً على أن مصر تقدم كل التسهيلات وتطور نفسها من أجل تحسين أدائها في المجالات المختلفة، متمنيا للمشاركين في المعرض النجاح الكبير.