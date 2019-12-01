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عاجل.. الصور الأولى لحادث الحافلة السياحية بـ"عين دراهم"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية على الصور الأولى لحادث سقوط حافلة، تابعة لأحد وكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنه تمت مباشرة عمليات الانقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وتتمثل الحصيلة الأولية للحادث في وفاة 22 شخصا وإصابة 21 اخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية. وقد تم التنسيق في هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتسخير الاطار الطبي الضروري لذلك، حسب نص البلاغ.

وتجدر الاشارة الى انه تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالح وزارة الداخلية.
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