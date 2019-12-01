الإفتاء توضح حكم العمل "ميكب آرتست"



وعقب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إنه حال كانت تعمل لتزيين زوجة لزوجها فهذا جائز ولا شيء فيه".



الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن عمل المرأة في مهنة الميكب أرتيست، جائز شرعا ولا حرج فيه.



وأضاف "شلبي"، في رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، أن "هذه المهنة تختص بتزيين المرأة لزوجها وهذا حث عليه الشرع طالما كان غير مخالف لما نهى عنه الشرع من التبرج والسفور".



وأشار إلى أن هناك من تستغل الزينة لتفتن بها الرجال وتلفت بها الأنظار فتنشر الفتنة في المجتمع، منوها بأن الإثم في هذه الحالة يكون على من فعلت المخالفة وليس على من قامت بتزيينها.



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه أريد أن أعمل ميكب ارتيست، فهل هذا حرام شرعًا.