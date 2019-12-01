"أسفر عن وفاة 3".. بيان رسمي من مطرانية ملوي بشأن حادث الكنيسة الأثرية





وجاء فيه: أنه في تمام الساعة التاسعة وست دقائق صباح اليوم الأحد 21 هاتور 1736 ش الموافق 1 ديسمبر 2019 انهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي وقت قيام بعض الزوار بزيادة الكنيسة لأخذ بركتها مما أدى إلى وفاة كل من: كاراس شنودة زكريا 7 سنوات القوصية أسيوط، توماس شنوده عياد 4 سنوات القوصية أسيوط، وسمير صبحي حنا 65 سنة القوصية أسيوط".





وتابع البيان: " وأصيب كل من: مريم شنودة عياد 6 سنوات القوصية أسيوط، نوال كامل إسحق 45 سنة القوصية أسيوط، مريم شفيق خليل 55 سنة القوصية أسيوط".





وقدم الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أفا فيني، ومجمع رهبان الدير وكهنة إيبارشية ملوي خالص العزاء لأسر المنتقلين.



كما تقدموا بالشكر لمحافظ المنيا ومدير أمن المنيا ومفتش مباحث الأمن الوطني بالمنيا، لاهتمامهم البالغ بمتابعة الحادث لحظة بلحظة.



أصدرت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين ودير القديس أفا فيني المتوحد بالجبل الغربي، بيان لها منذ قليل بشأن انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية.