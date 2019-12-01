HD «اونلاين» NOW مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر متعدد كورة لايف مشاهدة مباراة بيراميدز

بطموحات كبيرة تترقب الجماهير المصرية عودة منافسات بطولة الكونفيدرالية من خلال بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بث مباشر في قلب نيجيريا حيث يفتتح ممثل مصر مبارياته في دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يحل ضيفًا على منافسه في الساعة 3.00 عصرًا حسب توقيت القاهرة ما يساوي الساعة 4.00 مساءً في مواعيد مكة المكرمة وهو لقاء يمثل أحلامًا كبيرة للفريق حديث العهد بعد إنشائه في الموسم الماضي برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والذي يأمل في أول قلب قاري من خلال حرص موقع يلا شوت إكسترا على نقل مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بدون إعلانات مجانًا





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