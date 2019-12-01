Advertisements
Advertisements
Advertisements

HD «اونلاين» NOW مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر متعدد كورة لايف مشاهدة مباراة بيراميدز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بطموحات كبيرة تترقب الجماهير المصرية عودة منافسات بطولة الكونفيدرالية من خلال بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بث مباشر في قلب نيجيريا حيث يفتتح ممثل مصر مبارياته في دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يحل ضيفًا على منافسه في الساعة 3.00 عصرًا حسب توقيت القاهرة ما يساوي الساعة 4.00 مساءً في مواعيد مكة المكرمة وهو لقاء يمثل أحلامًا كبيرة للفريق حديث العهد بعد إنشائه في الموسم الماضي برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والذي يأمل في أول قلب قاري من خلال حرص موقع يلا شوت إكسترا على نقل مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بدون إعلانات مجانًا

مشاهدة مباراة بيراميدز واينوجو رينجرز


ويتولى تدريب بيراميدز الفرنسي سباستيان ديسابر وهو من المدربين المخضرمين الذي يتطلعون دائمًا إلى الألقاب ولذلك يقاتل في مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز من أجل تحقيق الفوز خارج قواعده في اللقاء الأول من المجموعة التي أوقعه الحظ فيها مع فريق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال ولذلك فإن مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز مباشر هي الخطوة الأولى في مشوار الفريقين من خلال بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز اليوم كورة اون لاين

ويلجأ ديسابر في مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز إلى اللاعبين أصحاب الخبرة في بطولات إفريقيا مثل جون أنطوي الذي سبق له اللعب للأهلي المصري وعلي جبر صاحب الخبرة مع نادي الزمالك وذلك في غياب عبد الله السعيد نجم منتخب مصر أحد أهم القوى الضاربة في صفوف الفريق وذلك يهتم موقع yalla shoot extra بنقل كل تفاصيل بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بجودة عالية اتش دي

أما أصحاب الأرض في شاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز يهاجمون بكل قوتهم من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات دفاعات الفريق المصري التي يرغب في اللعب بها ديسابر بعد أن تعادل مع أسوان في الدوري المصري بهدفين لكل فريق قبل السفر إلى نيجيريا ولذلك ينقل هذا اللقاء من خلال قناة بي إن سبورتس الرياضية ونترقب بث مباشر مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز اليوم يلا لايف بدون تقطيع

Advertisements

أخبار تهمك

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 11 ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعتين

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 15 ساعة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعتين

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status