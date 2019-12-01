هونج كونج.. خروج الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات جديدة

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ اليوم الأحد، منهية هدوءًا نادرًا في أعمال العنف، حيث خرج السكان إلى الشوارع وهم يهتفون "ثورة عصرنا" و"تحرير هونج كونج".



وجاء الاحتجاج في منطقة التسوق المزدحمة في "تسيم شا تسوي" في أعقاب مسيرة قام بها مئات الأشخاص إلى القنصلية الأمريكية لإظهار "الامتنان" لدعم الولايات المتحدة، للمظاهرات التي أثارت غضب المدينة التي حكمها الصينيون لمدة ستة أشهر.



كما أغلقت المتاجر والشركات في المنطقة في وقت مبكر حيث قامت الشرطة برش كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بمن فيهم بعض المسنين وغيرهم مع حيواناتهم الأليفة، حيث ساروا عبر واجهة كولون المائية بالمدينة، موطن الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق.



وقامت الشرطة بعدة اعتقالات، حيث أرسل الغاز المسيل للدموع المئات يفرون باتجاه الميناء.



وتمتعت هونج كونج، المركز المالي الرئيسي، بهدوء نسبي خلال الأسبوع الماضي، منذ أن حققت الانتخابات المحلية يوم الأحد الماضي فوزًا ساحقًا على المرشحين المؤيدين للديمقراطية.



ومع ذلك، تعهد النشطاء بالحفاظ على زخم الحركة المناهضة للحكومة.



كما أجبرت الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو، في بعض الأحيان على إغلاق المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي.



وكان المحتجون الذين كانوا يلوحون بالملصقات التي تحمل عبارة "لا تنسوا أبدًا لماذا بدأت" والأعلام السوداء التي تحمل شعار "الثورة الآن"، قد احتلوا العديد من الطرق الرئيسية اليوم الأحد، حيث كان الشباب من السكان والأسر التي لديها أطفال يملئون الشوارع القريبة.



وقال فيليكس، وهو خريج جامعي يبلغ من العمر 25 عامًا: "كانت لدينا مظاهرات واحتجاجات سلمية وكسب التأييد داخل المجلس، والكثير من الأشياء التي قمنا بها ولكنهم فشلوا جميعًا".



وأضاف "لا يزال هناك خمسة مطالب"، في إشارة إلى نداءات المحتجين التي تتضمن تحقيقًا مستقلًا في سلوك الشرطة وتنفيذ الاقتراع العام.





كما تحول الحرم الجامعي إلى ساحة معركة في منتصف نوفمبر، عندما حاصر المحتجون أنفسهم وواجهوا شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات عنيفة بقنابل البنزين ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع.



وقُبض على حوالي 1100 شخص الأسبوع الماضي، بينما كان بعضهم يحاول الفرار.



كما انسحبت الشرطة من الجامعة يوم الجمعة الماضي، بعد جمع الأدلة وإزالة المواد الخطرة بما في ذلك الآلاف من القنابل الحارقة والسهام والمواد الكيميائية التي كانت منتشرة حول الموقع.



وبحلول ليلة الأحد، تقلصت حشود المحتجين وأعيد فتح بعض الطرق أمام حركة المرور.



وقالت الشرطة إن المئات من "مثيري الشغب" ألقوا قنابل الدخان، "مما أثار خوف الجمهور والتسبب في الفوضى" التي أجبرتهم على إطلاق الغاز المسيل للدموع.



"شكرا لك ترامب"

وجاءت مسيرات اليوم الأحد، التي سمحت بها السلطات، في الوقت الذي قال فيه مسؤول كبير في هونغ كونغ إن الحكومة تتطلع إلى إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة معالجة الأزمة، التي أصبحت فيها المظاهرات عنيفة بشكل متزايد.



ومع غصب المتظاهرون، مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة، عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.



و نفت الصين التدخل، وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، لوح مئات المحتجين بالأعلام الأمريكية، وبعضهم يرتدون قبعات وقمصان تحمل شعار دونالد ترامب، حيث رفعوا لافتة تصور الرئيس الأمريكي يقف فوق إحدى الدبابات وهو يقف بجانبه العلم الأمريكي.



كما وقع ترامب هذا الأسبوع في قانون الكونغرس قانون دعم المتظاهرين، على الرغم من اعتراضات غاضبة من بكين.



وفي الصباح، تظاهر مئات المحتجين احتجاجًا على استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع.



وكان المتظاهرون يحملون بالونات صفراء ولافتات مكتوب عليها "لا غازات مسيلة للدموع، أنقذوا أطفالنا".





وقال جون لي، وزير الأمن في المدينة، هذا الأسبوع إن الشرطة أطلقت حوالي 10000 طلقة من الغاز المسيل للدموع منذ يونيو.



وفي يوم السبت الماضي، انضم طلاب المدارس الثانوية والمتقاعدون للاحتجاج على ما وصفوه بوحشية الشرطة والاعتقالات غير القانونية.



كما تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات خلال الأسبوع.



ومن المتوقع إجراء اختبار كبير لدعم الحملة المناهضة للحكومة في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) في تجمع خططت له الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي المجموعة التي نظمت مسيرات قوامها مليون شخص في يونيو.