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وزير الاتصالات: زودنا سرعة الإنترنت الثابت "3 أضعاف"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:22 م
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الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم زيادة سرعة الإنترنت الثابت في مصر 3 أضعاف، موضحا أنه تم إنشاء مركز متخصص لقياس جودة خدمات الصوت والاتصالات لشركات المحمول.

وأشار "طلعت"، خلال كلمته في افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات ضخمة دليلا على رغبة الإرادة القومية لبناء مصر الرقمية، حيث انطلقت باكورة مشروع تحويل مصر لدولة رقمية من محافظة بورسعيد.

وأوضح أن هناك خطة طموحة لتطوير المنافذ الحكومية فقد تم تطوير 2000 مكتب من مكاتب البريد، مضيفا أنهم يتعاونون مع وزارة الصحة في ميكنة النظام الصحي، ومع وزارة قطاع الأعمال في مشروع ميكنة مصانع قطاع الأعمال.
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الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات السيسي

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