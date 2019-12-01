بطريرك السريان الكاثوليك يترأس قداس الأحد من كاتدرائية السيدة الوردية بالظاهر

يترأس غبظة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مساء اليوم الأحد، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر.



ويشاركه في الخدمة مار اقليميس يوسف حانّوش مطران إيبارشية القاهرة والنائب البطريركي على السودان، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.



كما استقبله أمس مدرسة القديس ميخائيل بالظاهر، البطريرك مار اغناطيوس، وكان فى استقباله الأستاذ صبري عبدالجليل مدير المدرسة، وأفراد من الهئتين الإدارية والتعليمية، ومجموعة من الطلاب من مختلف المراحل، حيث بارك غبطتُه الإدارةَ والأساتذةَ والطلاب، واطّلع من مدير المدرسة على نشاطها ورسالتها التربوية.



يُذكر أنّ المدرسة تضمّ ٩٧٠ طالبًا وطالبةً، ونسبة النجاح في الامتحانات الرسمية تتعدّى الـ٩٩٪؜، وهذا ناتج عن التضحيات الكبيرة والجهود المبذولة من الإدارة والأساتذة والتعاون مع أهالي الطلاب، فضلًا عن الجوّ التعليمي المناسب للعطاء والإنتاج.



أثنى غبطته على هذا النجاح الباهر، ثمّ جال غبطته على عدة صفوف في مختلف المراحل، مطّلعًا عن كثب على التدريس وتجاوب الطلاب، ومثنيًا على أسلوب التدريس.



وعقب ذلك غادر صاحب الغبطة الإدارة والأساتذة والطلاب بمثل ما استُقبِل من الحفاوة والإكرام.