بعد حصول شقيقه على الميراث.. تعرف على القائمة الكاملة لممتلكات هيثم أحمد زكي

حصل رامي عز الدين شقيق الفنان راحل هيثم أحمد زكي، على قائمة الممتلكات الخاصة بشقيقه الفنان الراحل، لكونه الوريث الوحيد له.



تسلم رامي عز الدين ومحاميه بلال عبد الغني، جزءً كبيرًا من الممتلكات والأموال، ويتبقى لرامي جزء آخر من المُقرر أن يستلمه خلال الأيام القادمة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بها.



وتشمل قائمة الممتلكات على: "شقة بمنطقة المهندسين، وشقة أُخرى بمدينة نيو جيزة، كان هيثم قد سدد جزءً من ثمنها، و"شاليه" بمنطقة الجونة كان هيثم قد سدد من ثمنه حوالي 20% قبل رحيله، وشقة أخرى بمنطقة الهرم، شقة في بيفرلي هيلز التي توفى فيها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



كما اشتملت الممتلكات على سيارة خاصة بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بالإضافة لسيارتين كان يمتلكهم الفنان الراحل أحمد زكي، وعادت ملكيتهم لهيثم بعد وفاة والده ثم من انتقلت ملكيتهم بعد ذلك إلى شقيقه من أمه رامي عز الدين.



وعلم رامي ومحاميه بلال عبدالغني إلى امتلاك شقيقه الراحل هيثم أحمد زكي لأربع حسابات بنكية، منهم حسابين يبلغ رصيد كل منهم 110 ألف جنيه، وجاري حاليًا الاستعلام عن رصيد الحسابين الآخرين بالإضافة إلى وجود وثيقة تأمين تبلغ قيمتها حوالي 200 ألف جنيه.



يُشار أن الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس ٧ نوفمبر، وذلك فورتعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك عن عمر ناهز 35 عامًا.