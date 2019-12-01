Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد حصول شقيقه على الميراث.. تعرف على القائمة الكاملة لممتلكات هيثم أحمد زكي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
حصل رامي عز الدين شقيق الفنان راحل هيثم أحمد زكي، على قائمة الممتلكات الخاصة بشقيقه الفنان الراحل، لكونه الوريث الوحيد له.

تسلم رامي عز الدين ومحاميه بلال عبد الغني، جزءً كبيرًا من الممتلكات والأموال، ويتبقى لرامي جزء آخر من المُقرر أن يستلمه خلال الأيام القادمة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بها.

وتشمل قائمة الممتلكات على: "شقة بمنطقة المهندسين، وشقة أُخرى بمدينة نيو جيزة، كان هيثم قد سدد جزءً من ثمنها، و"شاليه" بمنطقة الجونة كان هيثم قد سدد من ثمنه حوالي 20% قبل رحيله، وشقة أخرى بمنطقة الهرم، شقة في بيفرلي هيلز التي توفى فيها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

كما اشتملت الممتلكات على سيارة خاصة بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بالإضافة لسيارتين كان يمتلكهم الفنان الراحل أحمد زكي، وعادت ملكيتهم لهيثم بعد وفاة والده ثم من انتقلت ملكيتهم بعد ذلك إلى شقيقه من أمه رامي عز الدين.

وعلم رامي ومحاميه بلال عبدالغني إلى امتلاك شقيقه الراحل هيثم أحمد زكي لأربع حسابات بنكية، منهم حسابين يبلغ رصيد كل منهم 110 ألف جنيه، وجاري حاليًا الاستعلام عن رصيد الحسابين الآخرين بالإضافة إلى وجود وثيقة تأمين تبلغ قيمتها حوالي 200 ألف جنيه.

يُشار أن الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس ٧ نوفمبر، وذلك فورتعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك عن عمر ناهز 35 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وريث هيثم أحمد زكي هيثم أحمد زكي فنون فن رامي عز الدين الفجر الفني أخبار الفن

أخبار تهمك

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 22 ساعة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعتين

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته

عاجل.. تعرف على مكان إقامة عزاء هيثم أحمد زكي اليوم

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

بهذه الكلمات.. محمد منير ينعى هيثم أحمد زكي

النيابة تعلن عن الوريث الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status