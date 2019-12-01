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رئيس وزراء رواندا يستقبل وفد لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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بوابة الفجر
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استقبل إدوارد نجرينتي رئيس وزراء رواندا  وفد لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى  ورحب سيادته بالوفد المصرى مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الرواندية و أهمية التعاون الأقتصادى و زيادة التبادل التجارى والأستثمار و تبادل الخبرات المصرية الرواندية فى المرحلة القادمة، مؤكدا على أن أهم المجالات فى رواندا صناعة الأسمدة والجلود ووسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.

 أوضح "الجبلى" أن مصر لها خبرة كبيرة فى تلك المجــــالات المذكورة بالأضافة إلى الرعاية الصحية وإمكانية علاج المرضى الرواندين فى المستشفيات المصرية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الرواندى على اهتمام رواندا بدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار فى مجالي صناعة الأدوية وصناعة الجلود و بناء عليه وجه دعوته بأن يقوم وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية لزيارة رواندا للبحث فى تلك الأمور التى تم مناقشتها خلال الأجتماع وقد وعد الدكتور الجبلى بأن تتم هذه الزيارة بأسرع ما يمكن.

وحضر الاجتماع من الجانب المصرى ماجد المنشاوى عضو مجلس أدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية و رئيس مجلس ادارة شركة منا فارم، وخالد أبو بكر رئيس مجلس ادارة شركة طاقة العربية و عضو غرفة صناعة البترول والتعدين، وغادة الجنزورى عضو مجلس إدارة مستشفى الجنزورى ، و شريف مجدى الرئيس التنفيذي لشركة إنارة كابيتال للاستثمار، وقد حضر من الجانب الرواندى مساعد رئيس الوزراء وألفريد كاليسا سفير رواندا بالقاهرة ، و إريك كايوج روتوني بسفارة رواندا بالقاهرة
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