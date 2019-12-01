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ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة فاركو بكأس مصر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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ميدو
ميدو
علي نبوي
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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة قائمة فريقه التي تستعد لمباراة فاركو المقرر اقامتها في تمام السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد السلام في دور ال32 ببطولة كأس مصر.

وضمت قائمة المقاصة كلا من :-

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد ياسين وعاصم سعيد واحمد مودي وعصام صبحي ومحمد مسعد وخالد أوتشو ومحمد رمضان وحسني فتحي وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وأودو موسيس ومحمد إبراهيم وصلاح أمين ومصطفى شبيطة وعمرو مرعي وعبدالله مجدي.

وكان فريق المقاصة قد ادي تدريبه صباح اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وعقب المران اختار ميدو قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.

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الكلمات المفتاحية

ميدو فاركو المقاصة اخبار الرياضة احمد حسام ميدو

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