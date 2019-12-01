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هل يجوز إخراج زكاة المال بالتقسيط؟ الإفتاء تُجيب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه ما حكم إخراج جزء من زكاة المال بالتقسيط بحيث يكون مستمر للفقراء، وأن يخرج جزء منها في رمضان في صورة طعام".

وعقب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الأصل أن تخرج زكاة المال للفقراء والمساكين بمجرد أن يحول الحول، ولا مانع من إخراج زكاة المال بالتقسيط ولكن بشرط أن تكون مقدمًا وليس مؤخرًا مادام أن هذا أنفع للفقراء".

الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت إنه يجوز تقسيط إخراج الزكاة بشرط أن يكون صاحبها دفعها مقدمًا قبل موعدها، مشيرةً إلى أن تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة.
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