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مقتل 11 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان في إقليم قندوز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:03 م
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القوات الأفغانية
القوات الأفغانية
وكالات
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قتل 11 جنديًا أفغانيًا، اليوم الأحد، في هجوم لحركة طالبان على مواقعهم في إقليم قندوز شمال أفغانستان في وقت متأخر من أمس السبت.

 

وقال مسؤلون أفغانيون، إن "المسلحين أسروا 6 جنود آخرين خلال الهجوم".

 

ونشرت السلطات الأفغانية، قوات جديدة لدعم القوات في المنطقة قد تعرضت أيضاً لكمين نصبه المسلحون في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

 

وشن المسلحون هجومًا على المواقع الأمنية على طول الطريق السريع بين قندوز وبين خان آباد الساعة التاسعة مساء السبت تقريباً 16:30 بتوقيت غرينتش، حسبما قال هادي جمال، المتحدث باسم فيلق بامير 217.

 

وقال المتحدث باسم الجيش إن "أكثر من 20 مسلحاً قتلوا في هجمات انتقامية.

 

ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

 

يشار إلى أن قندوز هو من بين الأقاليم المضطربة في شمال أفغانستان.

 

وشن مسلحو طالبان هجوماً فاشلاً للاستيلاء على عاصمة الإقليم في أغسطس (آب) من هذا العام.

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الكلمات المفتاحية

مقتل 11 جندي القوات الأفغانية افغانستان

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