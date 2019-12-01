أونلاين ELMASRY مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر Egyptian vs FC Nouadhibou كورة لايف مباراة المصري kora HD لايف

مشاهدة مباراة المصري وإف سي نواذيبو بث مباشر فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة الذهاب من منافسات الجولة الاولي فى دور المجموعات Egyptian vs FC Nouadhibou يلا كورة مباشر مباريات اليوم 1 من ديسمبر كورة مباشر مباراة المصري البورسعيدي اليوم فى الكونفدرالية فى تحديث مستمر عبر موقع كورة اون لايف ومشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة المصري وإف سي نواذيبو

مشاهدة مباراة المصري مع إف سي نواذيبو يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات فى البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم على ارض الملعب الرئيسي لنواديبو فى توقيت الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية بث مباشر مباريات اليوم عبر موقع كورة اون لايف.





بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي اليوم





بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي اليوم مساء اليوم فى منافسات المجموعة الاولى فى ذهاب دور المجموعات من البطولة الافريقية حيث يدخل فريق المصري المباراة ويسعي الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية كورة مباشر مباريات اليوم مجانا عبر موقع كورة اون وتضم المجموعة الاولى كلا من بيراميدز و المصري البورسعيدي وإينوجو رينجرز وإف سي نواذيبو.





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بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الجولة الاولي – المجموعة الاولى

مباراة المصري مع إف سي نواذيبو

توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في الأردن.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في سوريا.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في فلسطين.



