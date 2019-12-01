بعد انفصاله عن حمو بيكا .. حسن شاكوش يطير إلى الإمارت للتعاون مع عمر كمال (فيديو)

غادر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، مصر، بعد أن أكد انفصاله عن "حمو بيكا"، وذلك بعد أن أعلن عن إحياء حفل ثانٍ بدولة الأردن.

غادر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، مصر، بعد أن أكد انفصاله عن "حمو بيكا"، وذلك بعد أن أعلن عن إحياء حفل ثانٍ بدولة الأردن.

حيث شارك "شاكوش"، جمهوره "استوري"، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن من خلاله اتجاه إلى الإمارت، لمشاركة المطرب الشاب عمر كمال، في إحياء أكثر من حفل له، فضلًا عن طرح مجموعة من المهرجانات الشعبية.





ومن المقرر أن يقدم الثنائي العديد من المهرجانات الشعبية، قد أعلنوا عنها خلال الأونة الأخيرة، منها مهرجان شعبي بعنوان "بنت الجيران"، من توزيع موسيقي صاصو.





وكان مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، أكد من خلال مقطع فيديو ليه عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، على أنه يعمل بمفرده، ولا ينتمى لأي فريق، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية متسألين عن عدم مشاركته في الحفل الثاني لـ"بيكا" بالأردن.