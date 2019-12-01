Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انفصاله عن حمو بيكا .. حسن شاكوش يطير إلى الإمارت للتعاون مع عمر كمال (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:02 م
Advertisements
حسن شاكوكش وعمر كمال في دبي
حسن شاكوكش وعمر كمال في دبي
سعد نبيل
Advertisements
بعد انفصاله عن حمو بيكا .. حسن شاكوش يطير إلى الإمارت للتعاون مع عمر كمال (فيديو)
غادر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، مصر، بعد أن أكد انفصاله عن "حمو بيكا"، وذلك بعد أن أعلن عن إحياء حفل ثانٍ بدولة الأردن.
حيث شارك "شاكوش"، جمهوره "استوري"، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعلن من خلاله اتجاه إلى الإمارت، لمشاركة المطرب الشاب عمر كمال، في إحياء أكثر من حفل له، فضلًا عن طرح مجموعة من المهرجانات الشعبية.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي العديد من المهرجانات الشعبية، قد أعلنوا عنها خلال الأونة الأخيرة، منها مهرجان شعبي بعنوان "بنت الجيران"، من توزيع موسيقي صاصو.

وكان مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، أكد من خلال مقطع فيديو ليه عبر صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، على أنه يعمل بمفرده، ولا ينتمى لأي فريق، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية متسألين عن عدم مشاركته في الحفل الثاني لـ"بيكا" بالأردن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجانات شعبية مهرجانات 2020 مهرجان شعبي شاكوش حمو بيكا حسن شاكوش حبس بيكا بيكا انفصال انا

أخبار تهمك

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 22 ساعة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 11 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعتين

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 5 ساعات

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعتين

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. هذا الفيديو يكشف حقيقة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

نقابة الموسيقيين تمنع التعامل مع حنجرة وكثبرة وحمو بيكا وفرقة الصواريخ وشاكوش والعفريت

حمو بيكا يحقق حلم طفل مصاب بالسرطان ويذهب لزيارته (فيديو وصور)

حمو بيكا الأكثر بحثًا على اليوتيوب.. و"لما بغيب" تقترب من 4 مليون مشاهدة

المهرجانات تتصدر الأكثر بحثًا عبر "يوتيوب" وعمرو دياب في المركز الرابع

بعد لقائه مع أحمد موسى.. هاتلي فوديكا وجيفاز لـ حمو بيكا يتخطى الـ100 مليون مشاهدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

11:46 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status