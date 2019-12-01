شاهد.. أول صورة لياسمين صبري بالـ"بكيني" تشعل السوشيال ميديا

تحرص الفنانة ياسمين صبري على الاستمتاع بأجازاتها الصيفية في المالديف، وانتشرت لها صورة جديدة، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية "بكيني" باللون التركواز، ونظارة شمس باللون الأسود، وقبعة بيضاء، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها.



يُشار إلى أن ياسمين خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سنيرجي"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، هنادي مهني، أحمد جمال سعيد نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وفاء عامر، وكان المسلسل أول بطولات ياسمين صبري الدرامية.



وفي سياق آخر ردت الفنانة ياسمين صبري على الانتقادات التي وجهت لها مؤخرًا خلال تصريحها عن مواصفات فتى أحلامها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، وقالت ياسمين صبري، خلال لقائها في برنامج "عرب وود" الأمر لم يتجاوز كونه "لعبة"، مُشيرة إلى أنها لا تبحث عن فتى أحلامها.