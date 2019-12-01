الحزب الحاكم في مالطا يجتمع لتحديد مستقبل رئيس الوزراء وسط أزمة مقتل الصحفية

اجتمع نواب من حزب العمل الحاكم في مالطا، اليوم الأحد، لتحديد مستقبل رئيس الوزراء جوزيف مسقط، حيث تزايد الضغط داخل وخارج الحزب من أجل استقالته

بعد التحقيق في حادث تفجير سيارة مكافحة الفساد الصحفية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017، مما أدى إلى توجيه تهم يوم السبت ضد رجل أعمال بارز له صلات مزعومة بوزراء ومسؤولين كبار.