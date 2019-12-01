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زعيم المعارضة الإيرانية يقارن المرشد الأعلى بشاه المخلوع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:53 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قارن زعيم المعارضة الإيرانية "مير حسين موسوي" بين المرشد الأعلى علي خامنئي والشاه، المخلوع في ثورة 1979، في أعقاب حملة القمع التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات هذا الشهر.

وبدأت الاضطرابات في 15 نوفمبر بعد أن أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية، أحد أكبر منتجي النفط في أوبك، ارتفاع أسعار البنزين. ولكن الاحتجاجات تحولت بسرعة إلى سياسي، حيث طالب المتظاهرون بإقالة كبار القادة.

وقد وصف خامنئي العنف بأنه "مؤامرة خطيرة للغاية"، وألقت حكومة طهران باللوم على "البلطجية" المرتبطين بمعارضيه في المنفى والأعداء الأجانب الرئيسيين للبلاد.

ولم تذكر إيران أي حصيلة رسمية للقتلى، ولكن منظمة العفو الدولية قالت إن 161 شخصًا على الأقل قتلوا. بينما رفضت طهران هذا الرقم.

وتم نشر تعليقات موسوي حول خامنئي، أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية، في بيان على موقع كلامي المعارض.

ولقد أشار إلى مجزرة سيئة السمعة عام 1978 والتي حشدت الدعم الشعبي وأدت إلى الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي.

وأضاف أن قتلة عام 1978 كانوا ممثلين لنظام غير ديني، كما أن عملاء وإطلاق النار في نوفمبر 2019 هم ممثلون لحكومة دينية.

ودعا الحكومة إلى "الانتباه إلى تداعيات عمليات القتل التي وقعت في ساحة جاليه" في عام 1978.

وكان بإمكان متحدث باسم حكومة طهران لم يتم التوصل للتعليق على التصريحات خارج ساعات العمل.

وخاض موسوي ومهدي كروبي انتخابات رئاسية في يونيو 2009، ولكنه خسر أمام المتشدد محمود أحمدي نجاد. وأصبح الرجلان رمزًا للإيرانيين الذين نظموا احتجاجات جماهيرية بعد التصويت، وقالوا إنه تم تزويره.

ظل كروبي وموسوي وزوجة موسوي زهرة راهنافارد رهن الإقامة الجبرية في طهران منذ عام 2011 بعد أن دعا زعماء المعارضة مؤيديهم إلى التجمع تضامنًا مع الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في البلدان العربية.

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الكلمات المفتاحية

زعيم المعارضة الإيراني ايران

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