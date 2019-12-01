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عاجل.. محكمة عراقية تقضي بإعدام ضابط وسجن آخر بتهم قتل المتظاهرين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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الاحتجاجات العراقية
الاحتجاجات العراقية
وكالات
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قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام ضابط وسجن آخر بتهم قتل المتظاهرين التي عمت البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وشهد العراق، مظاهرات عديدة في محافظات الجنوب على وجه الخصوص، حيث قتل حوالي 47 متظاهراً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم هو من الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين.

 

واستخدمت قوات الأمن العراقية، قنابل الغاز ضد المتظاهرين، على الرغم من أن عدة تصريحات رسمية كانت أكدت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ممنوع.

 

وقد  ذكر بيان للجيش العراقي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استدعى المشرف على القطاعات الأمنية في محافظة ذي قار للحضور إلى بغداد "للتداول بشأن الأسباب التي أدت إلى الأحداث الأخيرة" في المحافظة. وأضاف أن السلطات شكلت "خلايا أزمة" في عدة محافظات في محاولة لاستعادة النظام.

 

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محكمة عراقية قتل المتظاهرين سجن آخر إعدام ضابط

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