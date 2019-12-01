Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أرادت إنهاء علاقتهما الجنسية فحرقها".. استمرار حبس قاتل عشيقته بالهرم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:44 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم ويدعى "محمد" في عقده الرابع من العمر بعد قتله لعشيقته وتدعى "ف.م" لرغبتها في إنهاء علاقة جنسية بينهما استمرت لمدة عام، بمنطقة الهرم وأنه قام بإضرام النيران في الشقة لبيان عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بقتل عشيقته عندما قررت إنهاء علاقة جنسية استمرت بينهما لمدة عام، فقام بقتلها ثم سكب البنزين بشقتها لطمس أي ملامح لجريمته، فيما اصطحبت المتهم لموقع الجريمة لتمثيلها.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة شارع المسجد الأقصى بنطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وعثر بداخل الشقة على جثة "ف. م" في العقد الرابع من عمرها، وبعمل التحريات التي قادها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تبين وجود شبهة جنائية.

وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وبتفريغ الكاميرات تبين وجود شخص أمكن تحديد هويته في وقت متزامن للواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه "محمد. ع" في العقد الرابع من عمره، وبتضيق الخناق عليه اعترف بقتلها لرغبتها في إنهاء علاقة جنسية بينهما استمرت لمدة عام، وأنه قام بإضرام النيران في الشقة لبيان عدم وجود شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاقة محرمة علاقة جنسية حوادث الفجر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 21 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعة الا ربع

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 15 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status