Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية الاحد 1-12-2019 .. العملة الأوروبية تتباين في بداية تعاملات ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:34 م
Advertisements
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
Advertisements
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية 

شهد سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-12-2019، ليسجل سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار اليوم وفقا للتحديثات الأخيرة على النحو التالي:

 سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية الأحد 1 ديسمبر 2019

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.81جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.62جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.83جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندريه نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

افضل سعر لشراء وبيع الدولار اليوم

كان افضل بنك لبيع اليورو الاوروبي اليوم الاحد بداية تعاملات شهر ديسمبر من خلال بنك المشرق بنحو 17.77 جنيها، بينما كان أفضل بنك تشتري منه اليورو الأوروبي بسعر 17.87 من خلال البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم 

 سجل سعر اليورو في السوق السواء اليوم 17.85 جنيه للشراء مقابل 17.95 جنيه للبيع في السوق السوداء.

 تحركات اليورو على المستوى العالمى على خلفية أزمة البريكست

تعتبر عملة اليورو واحدة من اهم العملات على مستوى العالم لما تمثلة من اهمية كبرى لعدد كبير من الدول ولا سيما دول الاتحاد الاوروبي التى تعتبر العملة الموحدة لها، حيث تعتبر هى العملة الرسمبة ل169 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي

وسجل سعر اليورو الاوروبي ادنى مستوى له خلال شهر اكتوبر الماضي مسجلا 0.8225 دولار مقابل الدولار الامريكى، وعلى المستوى العالمي تشير التوقعات الى أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يحقق نمو يصل إلى 1.4% خلال عامي 2020 و2021، مخفضاً عن التقديرات السابقة التي كانت تقدر نمو منطقة اليورو خلال نفس العامين بنسبة 1.5%.

 سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم 





Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 21 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status