سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية الاحد 1-12-2019 .. العملة الأوروبية تتباين في بداية تعاملات ديسمبر

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية





شهد سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-12-2019، ليسجل سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار اليوم وفقا للتحديثات الأخيرة على النحو التالي:





سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية الأحد 1 ديسمبر 2019





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.67 جنيه للشراء، و 17.80 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.62 جنيه للشراء، و 17.81جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.62جنيه للشراء، و 17.81 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.60 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.63 جنيه للشراء، و 17.82 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.65 جنيه للشراء، و 17.83جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندريه نحو 17.61 جنيه للشراء، و 17.81 جنيه للبيع.



