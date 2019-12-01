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سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية الاحد 1-12-2019 .. العملة الأوروبية تتباين في بداية تعاملات ديسمبر
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:34 م
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سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
شهد سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-12-2019، ليسجل سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وجاءت الأسعار اليوم وفقا للتحديثات الأخيرة على النحو التالي:
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية الأحد 1 ديسمبر 2019
سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.81جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.62جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.83جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندريه نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.
افضل سعر لشراء وبيع الدولار اليوم
كان افضل بنك لبيع اليورو الاوروبي اليوم الاحد بداية تعاملات شهر ديسمبر من خلال بنك المشرق بنحو 17.77 جنيها، بينما كان أفضل بنك تشتري منه اليورو الأوروبي بسعر 17.87 من خلال البنك التجاري الدولي
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم
سجل سعر اليورو في السوق السواء اليوم 17.85 جنيه للشراء مقابل 17.95 جنيه للبيع في السوق السوداء.
تحركات اليورو على المستوى العالمى على خلفية أزمة البريكست
تعتبر عملة اليورو واحدة من اهم العملات على مستوى العالم لما تمثلة من اهمية كبرى لعدد كبير من الدول ولا سيما دول الاتحاد الاوروبي التى تعتبر العملة الموحدة لها، حيث تعتبر هى العملة الرسمبة ل169 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي
وسجل سعر اليورو الاوروبي ادنى مستوى له خلال شهر اكتوبر الماضي مسجلا 0.8225 دولار مقابل الدولار الامريكى، وعلى المستوى العالمي تشير التوقعات الى أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يحقق نمو يصل إلى 1.4% خلال عامي 2020 و2021، مخفضاً عن التقديرات السابقة التي كانت تقدر نمو منطقة اليورو خلال نفس العامين بنسبة 1.5%.
سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم
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