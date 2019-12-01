شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج، اليوم الأحد، بعد هدوء نادر في أعمال العنف، حيث خرج السكان إلى الشوارع وهم يهتفون "ثورة عصرنا" و "تحرير هونج كونج".





أغلقت المتاجر والشركات في المنطقة أبوابها، مبكرًا، عندما قامت الشرطة برش كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بمن فيهم بعض المسنين وغيرهم مع حيواناتهم الأليفة، أثناء سيرهم عبر واجهة كولون المائية بالمدينة، موطن الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".





وقامت الشرطة بعدة اعتقالات حيث جعل الغاز المسيل للدموع المئات يفرون باتجاه الميناء.





وكان المحتجون الذين كانوا يلوحون بالملصقات التي تحمل عبارة "لا تنسوا أبدًا لماذا بدأت" والأعلام السوداء التي تحمل شعار "الثورة الآن"، قد احتلوا العديد من الطرق الرئيسية، اليوم الأحد، حيث كان الشباب من السكان والأسر التي لديها أطفال يملئون الشوارع القريبة.





وقال فيليكس، وهو خريج جامعي يبلغ من العمر 25 عامًا: "كانت لدينا مظاهرات واحتجاجات سلمية وكسب التأييد داخل المجلس، والكثير من الأشياء التي قمنا بها ولكنهم فشلوا جميعًا".





وحسب "رويترز"، أضاف: "لا يزال هناك خمسة مطالب"، في إشارة إلى نداءات المحتجين التي تتضمن تحقيقاً مستقلاً في سلوك الشرطة وتنفيذ الاقتراع العام.





جاء الاحتجاج في منطقة تسيم تسا تسوي الصاخبة للتسوق، بعد أن سار مئات الأشخاص إلى القنصلية الأمريكية لإظهار "الامتنان" لدعم الولايات المتحدة للمظاهرات التي أزعجت المركز المالي الذي تحكمه الصين لمدة ستة أشهر.





تمتعت هونج كونج بالهدوء النسبي خلال الأسبوع الماضي منذ أن حققت الانتخابات المحلية يوم الأحد الماضي فوزًا ساحقًا على المرشحين المؤيدين للديمقراطية.





ومع ذلك، تعهد النشطاء بالحفاظ على زخم الحركة المناهضة للحكومة التي شهدت احتجاجات تغمر هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - منذ يونيو، مما أجبر في بعض الأحيان المكاتب الحكومية والشركات والمدارس وحتى المطار الدولي على الإغلاق.





بعض المتظاهرين، المجهزين بأقنعة الغاز، أقاموا حواجز وأغلقوا الطرق بالقرب من المتاجر الفاخرة، بما في ذلك أرماني، بينما توجه آخرون نحو هونج هوم، وهي منطقة قريبة من الحرم الجامعي المدمر لجامعة الفنون التطبيقية في هونج كونج.





تحول الحرم الجامعي إلى ساحة معركة في منتصف نوفمبر عندما حاصر المحتجون أنفسهم وواجهوا شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات عنيفة بقنابل البنزين ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع.





قُبض على نحو 1100 شخص الأسبوع الماضي، بينما كان بعضهم يحاول الفرار.



