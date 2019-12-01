خاص.. تعرف على تفاصيل تعاون حميد الشاعري مع مصطفي قمر في "جيفارا"

يتعاون "الكابو" حميد الشاعري، مع الفنان مصطفى قمر في أغنية جديدة من ألحان قمر، حيث تحمل الأغنية عنوان "جيفارا".



انتهي "الكابو" من تسجيل الأغنية خلال الأيام الماضية، وذلك تمهيدا لطرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية "سينجل" كدعاية لألبومه الجديد الذي لم يستقر حتي الأن علي موعد لطرحه.



وفي سياق آخر يتعاون الكابو مع المنتج نصر محروس، من خلال تولي الفنان حميد الشاعري مهمة "المستشار الفني" لشركة المنتج نصر محروس، ولجميع الأعمال الفنية الخاصة بالمنتج الكبير نصر محروس، حيث يعملا سويا في المستقبل علي اكتشاف مواهب فنية جديدة أخري لضمها للشركة.



ومن المعروف أن الفنان حميد الشاعري، هو الذي اكتشف المطرب مصطفى شوقي، صاحب الأغنية الشهيرة "ملطشه القلوب" ثم تولى المنتج نصر محروس، إنتاج أعماله الغنائية وضمه إلي شركته الإنتاجية.



جدير بالذكر أن أغنية "ملطشة القلوب" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع رامي سمير، والفيديو كليب من إخراج نصر محروس، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، بينما تقترب مشاهدات الفيديو كليب إلى 8 مليون، وذلك منذ طرحها بشهر سبتمبر الماضي.

