تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

جرت التحقيقات الأولية، مفاجأة وراء انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، أمس السبت.





التحقيقات قالت إن الطالب كان يعيش أزمة نفسية شديدة، وضغوط لم يتحملها، ما دفعه إلى الانتحار.





التحقيقات توصلت إلى أن الشاب يدعى نادر محمد جميل، يعيش في مدينة نصر، وتخرج في قسم الهندسة الطبية بجامعة حلوان، العام الماضي.





وكشفت مناظرة جثة الشاب المنتحر، عن جود كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف داخلى أودى بحياته.





ولفتت التحقيقات إلى أن الشاب أبلغ صديقه قبل أيام نيته الانتحار، لكن صديقه أخذها على طريق المزحة، ولم يكن يعلم أنه ينوي الانتحار فعلا.





ونوهت التحريات بأن المنتحر توجه بصحبة صديقه لبرج القاهرة، وأثناء تواجدهما غافله وصعد البرج وقام بإلقاء نفسه.