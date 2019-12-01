أخبار البورصة المصرية .. 92.4 مليون جنيه خسائر" أوراسكوم للإستثمار" خلال 9 شهور





أخبار البورصة المصرية





كشفت البورصة المصرية اليوم الأحد ، عن القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، خلال أول 9 شهور من 2020، حيث سجلت الشركة صافي خسائر بلغ 92.4 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل أرباح بنحو 1.07 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





ومن خلال متابعة القوائم المالية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية ، فقد كشفت " الفجر " أن أرباح الشركة قد تراجعت خلال الربع الثالث من 2019 لتصل إلى 61.15 مليون جنيه ، مقابل 1.21 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من2018.





وتراجعت إيرادات التشغيل للشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 1.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى تسجيل صافي خسائر بلغ 295.19 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2019، مقابل 175.1 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتحولت الشركة في القوائم المستقلة المعلن عنها في البورصة المصرية ، من الربحية إلى الخسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل خسائر بقيمة 98.17 مليون جينه (يوليو - سبتمبر) مقابل 236.14 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.





و حققت الشركة خلال النصف الأول من 2019 خسائر مجمعة بلغت 153.4 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 141.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





كما حققت الشركة خسائر مستقلة بلغت 197 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 61 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.