مواعيد مباريات مجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني





تفتتح مباريات الجولة السادسة، في الثانية والنصف من عصر الإثنين، بإقامة 4 مباريات، هامة ومرتقبة، بينما تختتم تلك الجولة يوم الثلاثاء المقبل.



- مباريات الإثنين في القسم الثاني





1- سيراميكا مع الترسانة



فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 13 نقطة مع فريق الترسانة الأخير بقيادة يحيى السيد رئيس قطاع الناشئين خلفا لأحمد كشرى المدير الفني السابق برصيد نقطتين.





وشهدت المبارة السابقة، تعادل سيراميكا مع القناة بهدف لكل منهما سجل هدف سيراميكا عبدالله بيكا ، وتلقى الترسانة هزيمة ثقيلة من الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة.





2- جمهورية شبين مع منتخب السويس



يواجه فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس بقيادة محمد الرشيدي برصيد 8 نقاط فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 10 نقاط.



وأسفرت الجولة الماضية، تعادل جمهورية شبين مع كوكاكولا، ومنتخب السويس مع المريخ.



3- الداخلية و كوكاكولا



يلتقي فريق الداخلية صاحب المركز السادس بقيادة هشام زكريا مع فريق كوكاكولا صاحب المركز السابع بقيادة ممدوح عبد الحى، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط.



وفي الجولة الماضية، فاز الداخلية خارج ملعبة على الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل كوكاكولا مع جمهورية شبين بدون أهداف.



4- النصر مع الزرقا



يلعب فريق النصر صاحب المركز الثامن بقيادة سيد عيد برصيد 6 نقاط مع فريق الزرقا صاحب المركز الحادي عشر قبل الأخير بقيادة عطيه صابر برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية، فوز النصر على النجوم بهدف محمود السيد ، وتعادل الزرقا مع بتروجت بدون أهداف.



- مباريات الثلاثاء في القسم الثاني



يلتقي فريق بتروجت صاحب المركز التاسع بقيادة علاء عبد العال برصيد 5 نقاط مع فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة حمزه الجمل برصيد 9 نقاط.



وأسفر اللقاء السابق، عن تعادل القناة مع سيراميكا بهدف لكل منهما، وتعادل بتروجت مع الزرقا بدون أهداف.





كما يستضيف فريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة 3 نقاط فريق النجوم صاحب المركز الرابع بقيادة رمضان السيد برصيد نقطتين.



وفي الجولة السابقة، تعادل المريخ مع منتخب السويس بدون أهداف، وتلقى فريق النجوم الهزيمة بهدف من النصر.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 13 نقطة

2- منتخب السويس 10 نقاط

3- القناة 9 نقاط

4- النجوم 8 نقاط

5- جمهورية شبين 8 نقاط

6- الداخلية 7 نقاط

7- كوكاكولا 7 نقاط

8- النصر 6 نقاط

9- بتروجت 5 نقاط

10- المريخ 3 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين



