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7 مباريات ملتهبة لتوتنهام في شهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:20 م
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توتنهام
توتنهام
علي نبوي
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يخوض فريق توتنهام الإنجليزي عدد من المباريات الهامة خلال شهر ديسمبر الجاري، سواء في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، أو دوري أبطال أوروبا.


ويتطلع السبيرز تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لمواصلة صحوته التي بدأها مع مورينيو حيث حقق 3 انتصارات متتالية في البريميرليج وأبطال أوروبا، من أجل استعادة الفريق لمكانته الطبيعية.


وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات فريق توتنهام في شهر ديسمبر الحالي :-
مانشستر يونايتد × توتنهام الأربعاء 4-12-2019
توتنهام × بيرنلي السبت 7-12-2019
بايرن ميونيخ × توتنهام الأربعاء 11-12-2019
وولفرهامبتون × توتنهام الأحد 15-12-2019
توتنهام × تشيلسي الأحد 22-12-2019
توتنهام × برايتون الخميس 26-12-2019
نوريتش سيتي × توتنهام السبت 28-12-2019
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