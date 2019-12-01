Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يساهم في تسهيل حياة المواطنين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:20 م
Advertisements
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهميته في الفترة الحالية، نظرًا للتطورات الدولية في هذا المجال على مستوى العالم كافة وكذلك توجه الدولة المصرية نحو جعل جميع المعاملات الحكومية مميكنة، بما يساهم في تسهيل حياة المواطنين، وتنفيذ التعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل، كما أنه يرصد أي عمليات غير قانونية فور حدوثها.

وأكد "بركات"، في بيان له اليوم الأحد، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وهناك أولوية ممنوحة من قبل الدولة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد عليه والإيمان بضرورة تطوير التعليم والسير به فى اتجاه التطور التكنولوجى والرقمى الهائل، وهو ما تم ترجمته بإنشاء عدد من الكليات تختص بدراسة علوم "الذكاء الاصطناعي"، فضلًا عن تغيير مسمى عدد من كليات الحاسبات والمعلومات فى الجامعات المختلفة، لتشمل أيضًا تدريس "الذكاء الاصطناعي"، لنسارع الزمن فى اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، حيث بات الاقتصاد الرقمي، الذى يعتمد على التطور التكنولوجى الهائل، يقود كل اقتصاديات العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المركز معمول به بالفعل فى عدد كبير من الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، مما يؤكد أهمية الخطوة خاصة وأن الذكاء الاصطناعى يلعب دورًا هامًا على الجانب الاقتصادى فى مصر، وسوف يشكل نمو كبير فى الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية وخفض النفقات الحكومية، فمن المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعى إلى ما يقرب من 16 تريليون دولار نسبة للاقتصاد العالمي، طبقًا لدراسة أجريت بالفعل عن تأثير الذكاء الاصطناعي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 10 ساعة

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 15 ساعة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

تفاصيل صادمة وراء انتحار طالب الهندسة بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

فيديو جوهرة يتصدر التريند.. البطل في ورطة والراقصة تفاجئ جمهورها برد صادم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 21 ساعة

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ يوم

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status