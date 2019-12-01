برلماني: إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يساهم في تسهيل حياة المواطنين

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهميته في الفترة الحالية، نظرًا للتطورات الدولية في هذا المجال على مستوى العالم كافة وكذلك توجه الدولة المصرية نحو جعل جميع المعاملات الحكومية مميكنة، بما يساهم في تسهيل حياة المواطنين، وتنفيذ التعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل، كما أنه يرصد أي عمليات غير قانونية فور حدوثها.



وأكد "بركات"، في بيان له اليوم الأحد، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وهناك أولوية ممنوحة من قبل الدولة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد عليه والإيمان بضرورة تطوير التعليم والسير به فى اتجاه التطور التكنولوجى والرقمى الهائل، وهو ما تم ترجمته بإنشاء عدد من الكليات تختص بدراسة علوم "الذكاء الاصطناعي"، فضلًا عن تغيير مسمى عدد من كليات الحاسبات والمعلومات فى الجامعات المختلفة، لتشمل أيضًا تدريس "الذكاء الاصطناعي"، لنسارع الزمن فى اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، حيث بات الاقتصاد الرقمي، الذى يعتمد على التطور التكنولوجى الهائل، يقود كل اقتصاديات العالم.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المركز معمول به بالفعل فى عدد كبير من الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، مما يؤكد أهمية الخطوة خاصة وأن الذكاء الاصطناعى يلعب دورًا هامًا على الجانب الاقتصادى فى مصر، وسوف يشكل نمو كبير فى الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية وخفض النفقات الحكومية، فمن المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعى إلى ما يقرب من 16 تريليون دولار نسبة للاقتصاد العالمي، طبقًا لدراسة أجريت بالفعل عن تأثير الذكاء الاصطناعي.

