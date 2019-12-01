سفير المملكة المتحدة والقنصل البريطاني يزوران الأقصر "صور"

زار محافظة الأقصر، اليوم الأحد، جيفري أرامز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وجون نيل، القنصل البريطاني والمدير الأقليمي للشئون القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر، وإيفينت قرياقص وكيل القنصل البريطاني.



واستقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الوفد البريطاني، في مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.



ورحب محافظ الأقصر بالوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية البريطانية، وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات،و أيضًا سبل زيادة عدد السياح من المملكة المتحدة إلى مصر وكذلك سبل حل المشكلات التى تواجه البريطانين المقيمين بالمحافظة.



ومن جانبه أكد سفير المملكة المتحدة، إعجابه بمحافظة الأقصر وطبيعتها الفرعونية الساحرة وجوها الدافئ.

