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شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:18 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ46، وذلك وسط تهنئات من أقاربها، وأصدقائها من الوسط الفنى، تحرص رانيا دائمًا على اختيار الإطلالات التى تظهر بها خلال المهرجانات التي تُشارك فيها، و الاطلالات التي تظهر بها في المناسبات الخاصة ، وفى السطور التالية يرصد الفجر الفنى أبرز إطلالات رانيا يوسف .

بفستان يجمع بين الأبيض والأسود في القاهرة السينمائي

خطفت رانيا يوسف أنظار مُحبيها خلال حضورها حفل الفيلم البرازيلي "الرجل الودود" بإطلالة بدت فيها، وهي مُرتدية فستان فوق الركبة، بأكمام طويلة، يمزج بين اللونين الأبيض والأسود، ونسقت مع إطلالتها حُلي من الألماس الرقيق، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها،وارتدت شنطة باللون الأحمر، وحذاء باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت هذه الإطلالة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

رانيا تُشعل ريد كاربت القاهرة السينمائي بفستان أسود مخطط بالأبيض

تألقت الفنانة رانيا يوسف في عرض الفيلم الكولومبي "الحدود"، بفستان أوف شولدر باللون الأسود، مُخطط باللون الأبيض، به فتحة ساق كبيرة من الأمام، وظهرت رانيا بتسريحة الشعر المنسدل وراء ظهرها، وأكملت الإطلالة بمكياجًا هادئًا، فزادها جمالًا.

بفستان أسود فوق الركبة رانيا تخطف أنظار مُحبيها في القاهرة السينمائي

أطلت الفنانة رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان فوق الركبة، يتسم بوجود أكمام طويلة، وبه فتحة من منطقة الصدر، وبدت رانيا بتسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها شنطة باللون الأسود، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها ، ووضعت مكياجًا هادئًا، لكى يتناسب مع إطلالتها، فزادها ذلك جمالاً .

رانيا تتألق على ريد كاربت في ختام القاهرة السينمائي بفستان بيج

تألقت رانيا في حفل ختام مهرجان القاهرة، بفستان طويل باللون البيج، يتسم بوجود أكمام طويلة، ومرصع بالفصوص اللامعة، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

رانيا يوسف تخطف أنظار مُحبيها بفستان باللون الأحمر

شاركت رانيا مُحبيها صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدت رانيا في الصورة وهي مُرتدية فستان كط مصنوع من قماش الستان، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجا بالألوان الهادئة ، فزادها ذلك جمالاً.

رانيا يوسف تُشعل إنستجرام بفستان باللون الأخضر

أطلت رانيا على مُتابعيها بفستان كط باللون الأخضر الفاتح، يتسم بوجود حزام باللون الأسود في منطقة الخصر، وارتدت عُقد باللون الفوشيا ، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا ذو ألوان هادئة، وظهرت بتسريحة الشعر المنسدل وراء ظهرها، ونالت الإطلالة على إعجاب العديد من متابعيها.

بفستان باللون الأبيض رانيا يوسف تثير إعجاب مُحبيها

نشرت رانيا صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت رانيا في الصورة وهي مُرتدية فستان كط طويل باللون الأبيض، به فتحة دائرية من منطقة الظهر، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها ، وأكملت الإطلالة بتسريحة الشعر المُنسدل وراء ظهرها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع ملامح وجهها، وحظيت الإطلالة على إعجاب كبير من قبل مُتابعيها.

رانيا يوسف تُشعل "إنستجرام" بعبائة باللون الموف

نشرت رانيا صورة لها، ظهرت فيها وهى مُرتدية عباءة باللون الموف،تتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قُماش الشيفون، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها ، وأكملت الإطلالة بتسريحة الشعر المُنسدل، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة،فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الإطلالة على إعجاب كبير من قبل متابعيها.

بفستان باللون الأخضر رانيا يوسف تخطف أنظار مُحبيها

خطفت رانيا يوسف أنظار مُحبيها في احتفالات رأس السنة لعام 2019، بفستان أخضر اللون، به فتحة ساق كبيرة،ونسقت معه تاجًا مرصعًا بالجواهر، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، وأكملت الإطلالة بمكياج بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

رانيا يوسف تتألق في مهرجان الجونة السينمائي بفستان باللون الأخضر

ظهرت رانيا في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وهي مُرتدية فستان كط طويل باللون الأخضر، به فتحة من منطقة الصدر، وبه فتحة كبيرة من الجانب، مما كشف عن ساقها.
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)
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