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7 مباريات نارية تنتظر الأهلي في شهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:06 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض عدة مباريات هامة خلال شهر ديسمبر الحالي، في بطولة كأس مصر والدوري المصري، بجانب دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق نتائج إيجابية في الكأس حيث سيخوض مباراة سهلة نسبيًا أمام بني سويف، بينما يسعى لمواصلة مسيرته المميزة في الدوري هذا الموسم، ثم يخوض مباراتين بدوري المجموعات للبطولة الإفريقية والتي يسعى خلالهما لتحقيق الفوز خاصة وأن المباراتين في القاهرة.


ونستعرض مباريات الأهلي في شهر ديسمبر الحالي :-

الأهلي × بني سويف الثلاثاء 3 ديسمبر 7:30 مساء ستاد القاهرة.

الأهلي × الهلال السوداني الجمعة 6 ديسمبر ستاد السلام.

وادي دجلة × الأهلي الأربعاء 11 ديسمبر 7:30 مساء ستاد السلام.

الأهلي × حرس الحدود الأحد 15 ديسمبر 7:30 مساء ستاد القاهرة.

الإسماعيلي × الأهلي الخميس 19 ديسمبر 7:30 مساء ستاد المكس.

الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 23 ديسمبر 7:30 مساء ستاد القاهرة.

الأهلي × بلاتينوم الجمعة 27 ديسمبر ستاد السلام.
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