"الفجر" تعزي محافظ الشرقية في وفاة والده

نعت أسرة "الفجر" وجميع الزملاء العاملين بها، والد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كما يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، بخالص العزاء للدكتور ممدوح غراب، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.





وشيعت الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الصديق، بمصر الجديدة، وسيتم تحديد موعد تلقى العزاء لاحقًا.





الدكتور ممدوح غراب، البالغ من العمر 55 عامًا، تولى من منصبه كمحافظا للشرقية، فى 30 أغسطس 2018، عندما كان يعمل رئيسًا لجامعة قناة السويس، وحصل على دكتوراه فى الفلسفة فى العلوم الصيدلية عام 1994 من كلية الصيدلة جامعة القاهرة، قبل أن يتم تجديد الثقة فيه محافظًا للشرقية فى حركة المحافظين الأخيرة التي أجريت نهائية الأسبوع الماضي.