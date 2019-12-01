مصر ضيف شرف الدورة الـ 24 من معرض "أرتيجيانو إن فييرا" الدولي للمنتجات اليدوية













تشارك مصر بفعاليات الدورة الـ24 من معرض "أرتيجيانو إن فييرا" الدولي للمنتجات اليدوية والحرفية كضيف شرف المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة ميلانو الإيطالية ويستمر حتى يوم 8 ديسمبر، وقد افتتح الجناح المصري- الذي يقام على مساحة 486 متر مربع ويضم 47 شركة تمثل كافة قطاعات الصناعات اليدوية والحرفية- هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا بمشاركة إيهاب أبو سريع، القنصل العام لمصر في ميلانو وعبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الإيطاليين.





وقال هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا إن مشاركة مصر كضيف شرف المعرض هذا العام يعكس العلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لدعم المرأة والشباب وتطوير المنتجات المصرية الحرفية والتقليدية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.





ومن جانبه أكد عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال المنتجات اليدوية والحرفية حيث يركز المعرض في المقام الأول على منتجات المشروعات الصغيرة وصغار المبتكرين، مشيراً إلى أن المعرض يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات من أكثر من 100 دولة حول العالم حيث من المنتظر أن يتخطى عدد الزوار مليون زائر.





وأشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات قامت بتنظيم الجناح المصري بالمعرض بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية المصدرين المصريين وعدد من البنوك المصرية.





وأوضح الشريف أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الهيئة لدعم الشركات المصرية العاملة بهذا القطاع الهام خاصةً وأنه يضم عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أن الهيئة حريصة على استمرار وتوسيع المشاركة المصرية في المعرض لتضم المزيد من الشركات خلال الدورات المقبلة لإتاحة فرصة أكبر للترويج للمنتجات المصرية في الخارج.





وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إلى ان معرض "أرتيجيانو إن فييرا" يعد منصة هامة لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الحرفية المصرية وقدر الإبداع الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً للأنشطة الترويجية والتسويقية من جانب هيئة تنمية الصادرات للشركات المصرية العاملة بقطاعات المنتجات الحرفية واليدوية.



