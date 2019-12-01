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كورة star مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد استون فيلا يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد الان HD كورة لايف

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الانجليزي
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معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : عصام الشوالي
الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية

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