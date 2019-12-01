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رقصة روبي تخطف قلوب رواد تويتر.. "أحلى بنت دي ولا إيه"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:14 م
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روبي
روبي
الفجر
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خطفت المطربة روبي، قلوب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعدما نشرت الإعلامية "إنجي علي" فيديو من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روبي، في مقطع الفيديو وهي ترقص على أغنيتها الشهيرة "طب ليه بيداري كده" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 ليتبادل رواد تويتر الفيديو وسط حالة من الإعجاب والاستغراب من تصرف الفنانة.

يذكر أن روبي، عرضت كليب طب ليه بيداري كده مع بداية عام 2004 وحقق الكليب نجاحا باهرًا وأثار الكليب ضجة كبيرة حين ذلك بسبب جرأته حيث ظهرت روبي فيه في قاعة رياضة بالإضافة إلى المشهد الشهير على الدراجة ومشهد التنورة التي أصبحت موضة الفتيات في تلك الفترة.

الجدير بالذكر أن الفنانة روبي اسمها الحقيقي رانيا حسين محمد توفيق، ولدت في المنيرة يوم 8 من شهر أكتوبر عام 1981 ودرست القانون في جامعة بني سويف.

بدأت حياتها المهنية في تقديم البرامج بقناة دريم والمحور وفي عام 2000 شاركت في فيلم ثقافي وفي عام 2001 شاركت في فيلم سكوت حنصور من إخراج الراحل يوسف شاهين الذى اختار لها اسم الشهرة روبي، انت عارف ليه، وفي عام 2003 قدمت كليب إنت عارف لية الذي أثار الجدل وقت ذلك.
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