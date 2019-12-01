تصرف غريب من بطل فيلم جوهرة الإباحي يشعل غضب رواد السوشيال ميديا

كان قد نشر من خلال صفحته عددًا كبيرًا من الصور بصحبة الراقصة جوهرة، وقام بفعل غريب حيث قام بتعديل التعليق على كل الصور التي تجمعه بها، وكتب عليها "أنا أحب زوجتي"، ولكن تدخل أحد المتابعين بإحراجه في التعليقات وقال أنه قام بتعديل المنشورات.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة جوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.



كشف الشخص الذى ظهر مع الراقصة الشهيرة جوهرة، عن مفاجأة جديدة بعد تسريب فيديوهات إباحية له بصحبتها، حيث أكد أنه متزوج منها منذ فترة، وذلك من خلال منشور كتبه، عبر خاصية "أستوري" على موقع "إنستجرام"، وأشار إلى أن أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.



وأوضح أن الفيديوهات والصور، عبار عن توثيق لعلاقته الشخصية والزوجية بجوهرة، ولم يقم بارتكاب فعل فاضح كما اتهمه البعض، مضيفًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو".

قام الشاب خالد أحمد الذي ظهر في الفيديوهات الإباحية للراقصة جوهرة، بغلق صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ولكن عاد مره أخرى، وقام بفتح صفحته ولكن فعلها بخاصية "private".