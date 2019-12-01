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"حالة إنسانية".. ديزني تلبي رغبة أحد المعجبين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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سوف تلبي شركة "ديزني" رغبة أحد المعجبين المحتضرين، حيث ستعرض الفيلم الجديد لسلسلة Star Wars: The Rise of Skywalker قبل عرضه، إلى أحد معجبي " "Star Warsالمحتضرين.

منحت "ديزني" رغبة رجل يموت، تمنى مشاهدة الفيلم الجديد، الذي تتم معالجته في هامبشاير في إنجلترا، الخاص بسلسلة أفلام Star Wars، Star Wars: The Rise of Skywalker قبل أن يُطرح في السينمات.

روان ديستريس، وهي مؤسسة جمعية خيرية تقدم الرعاية التخصصية، والدعم للأشخاص الذين يعانون أمراضًا تقصر أعمارهم، غردت عبر تويتر لدعوة صناع الفيلم، إلى تحقيق أمنية المعجبين المحتضرين.

وقالت روان في التغريدة: "هل يمكنك المساعدة؟، لدينا مريض من معجبي Star Wars، من المحزن أن الوقت ليس في صالحه للإنتظار حتى موعد عرض الفيلم في 20 ديسمبر، أمنيته هي أن يرى فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، إذا كنت تعرف أي شخص قد يكون قادرًا على تحقيق ذلك، الرجاء أن تشاركهم، وشكرًا لكم.

وفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، المعروف أيضًا بإسم Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker، وسلسلة أفلام Star Wars هي عبارة عن امتياز إعلامي لأوبرا الفضاء الأمريكية التي أخرجها جورج لوكاس.

وتدور سلسلة أفلام Star Wars حول مغامرات الشخصيات منذ زمن بعيد في مجرة بعيدة، يتعايش فيها البشر والعديد من أنواع الأجانب -غالبًا ما يكونون من البشر- مع روبوتات، الذين قد يساعدونهم في الروتين اليومي، والسفر إلى الفضاء بين الكواكب أمر شائع بسبب تكنولوجيا الفضاء.

والجزء الأخير من هذه السلسلة هو Star Wars: The Rise of Skywalker، وهو الجزء التاسع من هذه السلسلة الطويلة، الفيلم من بطولة آدم درايفر، دايزي ريدلي، بيلي لورد، لوبتا نيونج ومارك هاميل، ومن إخراج جاي جاي أبرامز، ومن المقرر طرح الفيلم في 20 ديسمبر 2019 في الولايات المتحدة.
"حالة إنسانية".. ديزني تلبي رغبة أحد المعجبين
"حالة إنسانية".. ديزني تلبي رغبة أحد المعجبين
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