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أونلاين aston villa مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد استون فيلا kora live بث مباشر مباراة Trezeguet مشاهدة مباراة مانشسترHD

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير مع فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم الأحد 1 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكان قد تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لهزيمة قاسية من فريق أستانا الكازخستاني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول خلال السنوات الماضية على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد واستون فيلا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


موعد مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق استون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


ترتيب مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بعد فوزه الأخير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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