جدول مباريات تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا في شهر ديسمبر

ينتظر لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه المحترفان ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي مباريات من العيار الثقيل خلال شهر ديسمبر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويفتتح نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه شهر ديسمبر بمواجهة نارية حيث يواجه نادي مانشستر يونايتد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وفي ثاني مبارياته يصطدم نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بنظيره نادي تشيلسي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويستضيف نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه المحترف علي ارضه ووسط جماهيره مباراة من العيار الثقيل حيث يواجه ليستر سيتي يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي مبارته الرابعة لهذا الشهر يحتل نادي أستون فيلا ضيفا علي حساب نظيره نادي شيفيلد يونايتد يوم السبت الموافق 14 ديسمبر خارج أرضه في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ويستضيف الفلانز نادي ليفربول في منتصف الأسبوع بالتحديد من الأربعاء الموافق 17 ديسمبر ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





ويواجه نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه كل من ساوثهامبتون ونوريتش سيتي بالإضافة إلي واتفورد ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



