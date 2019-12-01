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الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:39 م
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الكويت - أرشيفية
الكويت - أرشيفية
وكالات
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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، قرارًا بمنع استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت من 25 دولة أفريقية، بالإضافة إلى دولتين آسيويتين، حسبما ذكرت صحيفة "القبس".

 

وبحسب وزارة الداخلية الكويتية، أن القرار شمل كلا من "ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتى، وأثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتوجو، والإناث من السنغال، ومالاوي، وتشاد، وسيراليون، والنيجر، وتنزانيا، وجامبيا، وغانا، وزيمبابوي، ومدغشقر، والكاميرون، والكونغو الديموقراطية وبوروندي، فضلا عن دولتين آسيوتين هما أندونيسيا وبوتان".

 

وجاء هذا القرار بناء على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة الكويتيتين والإدارة العامة للقوى العاملة.

 

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أظهرت القائمة الجديدة، التي ألغت كل القوائم التي سبقتها، إزالة دولتين من قائمة المنع التي سبقتها، وهما أريتريا وليبيريا، في حين ظل استقبال معاملات من 8 دول هي جنوب أفريقيا، وبنين، والذكور من السنغال، والفلبين، وسيلان، والهند، وفيتنام ونيبال.

 

وتشكل العمالة المنزلية في الكويت، نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة، حيث بلغ عددها في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 724 ألف عامل، موزعة مناصفة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 354 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 370 ألف عاملة.

 

 

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