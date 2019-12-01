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عاجل.. مواعيد مباريات الدوري المصري بعد التعديل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:34 م
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الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
محمد الصو
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن جدول المواعيد الجديد لمسابقة الدوري المصري بداية من الجولة السابعة.


وأعلنت اللجنة أن اختيار المواعيد جاء بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل بدايتها.


وأصدر حسام الزناتي بيانًا رسميًا قال خلاله: "المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المنية مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام في برج العرب إلى ملعب المكس واستمرار خوض المصري مبارياته على ملعب السويس".


وأكمل "مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي".


وأشارت لجنة المسابقات في بيانها الرسمي إلى أنه قد يتم تغيير بعض الملاعب بناء على طلب الجهات الأمنية دون الرجوع إلى النادي.


وقال البيان إنه قد يتم تعديل مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وفقا لموقف الأندية المشاركة من الاستمرار في البطولة، ووفقا للمواعيد التي يحددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.


واختتم البيان بأنه يتم تعديل مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولة العربية وفقا لما تسفر عنه قرعة المباريات في كل دور.


وأسفر الجدول عن مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي، بمنافسات الجولة التاسعة، يوم الخميس 19 ديسمبر على ملعب حرس الحدود.


وجاءت مواجهة الزمالك ضد بيراميدز سبورت، في الجولة السابعة على ملعب القاهرة يوم 12 ديسمبر الجاري، للدوري المصري الممتاز.


وحددت لجنة المسابقات يوم الخميس 6 فبراير موعدًا لإقامة مباراة بيراميدز سبورت ضد النادي الأهلي، على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة السادسة عشر.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة الدوري، بالجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع يوم الأربعاء 19 فبراير المقبل على ملعب القاهرة الدولي.


وجاءت مواعيد المباريات المتبقية من الدوري الممتاز كالآتي:-

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