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"يلا شوت PlUs" مشاهدة مباراة ميلان وبارما بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ميلان kora online

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ميلان وبارما بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم الاحد 01-12-2019 في الدوري الايطالي ، حيث من المقرر اليوم ان تبدا مباراة ميلان وبارما في تمام الساعة الخامسه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الرابعه مساءا بتوقيت مصر حينما يحل اليوم فريق ميلان ضيفا امام خصمه فريق بارما في مباراة الجولة الرابعه عشر من الدوري الايطالي والتى سوف تنقل اليوم على ارضية ملعب اينيو تارديني معقل فريق بارما مستضيف المباراة امام خصمه نادي ميلان.

مباراة ميلان وبارما اليوم
يخوض اليوم فريق ميلان مباراة الجولة الرابعه عشر من الدوري الايطالي خارج ملعبه امام خصمه فريق بارما في مواجهة صعبه وقوية على فريق ميلان الذى يعاني في الفترة الاخيرة من الدوري الايطالي ويحتل قبل مباراة اليوم فريق ميلان المركز الثاني عشر برصيد 17 مباراة وقد حقق الفوز في ميلان في اربع مباريات وتعادل في مباريتين من اصل 13 مباراة خاضها بينما خسر الفريق في 7 مباريات الى الان في الدوري الايطالي ويامل اليوم فريق ميلان ان يحقق الفوز الخامس له امام خصمه فريق بارما في مواجهة صعبه وقوية على الفريق اليوم الاحد

القناة الناقله لمباراة ميلان وبارما
على الجانب الاخر اليوم يدخل فريق بارما صاحب الارض والجمهور في مباراة الجولة الرابع عشر من الدوري الايطالي ويحتل قبل مباراة اليوم فريق بارما المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة بعد خوض الفريق ل 13 مباراة وقد حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في خمس مباريات ويدخل اليوم هو الاخر المباراة ويبحث عن الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامه له اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة لتعزيز مكانته في جدول ترتيب الدوري الايطالي وسوف تنقل اليوم مباراة ميلان وبارما على قناة بي ان سبورت العاشره.

موعد مباراة ميلان وبارما
موعد مباراة ميلان وبارما اليوم تقام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ميلان وبارما
توقيت مباراة ميلان وبارما اليوم تقام في تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

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