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لخلافات مالية.. ضبط شخصين احتجزا شخصا وتعديا عليه بالبساتين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة البساتين من (عامل بمطبعة - مقيم بالجيزة - مصاب بآثار حروق بالبطن والظهر والقدمين) بتضرره من كلٍ من (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بإستدراجه وإحتجازه داخل شقة سكنية والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها بإستخدام ماء ساخن إثر خلافات سابقة بينهم، وعقب ذلك قاما بإطلاق صراحه خشية تفاقم إصابته.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان المذكوران وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه بسبب توسط الأخير لهما لدى إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين لتسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية مقابل مبلغ مالى، وقيام مسئولى الشركة بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ (190،00 ألف جنيه)، فخططوا لإستدراجه لمحل سكنهما وقاما بإحتجازه والتعدى عليه مُحدثان إصابته المشار إليها فى محاولة منهما لقيام المجنى عليه برد المبلغ المالى. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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