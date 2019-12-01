Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1-12-2019 في كبرى البنوك المصرية والسوق السوداء

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:17 م
Advertisements
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
Advertisements
سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 1-12-2019  بداية تعاملات شهر ديسمبر في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الريال 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ونشتعرض من خلال التقرير التالى اخر تحديثا سعر الريال السعودي اليوم في مجمعة من البنوك والسوق السوادء فضلا عن افضل البنوك لشراء الدولار خلال تعاملات بداية الاسبوع وجاءت التحديثقات على النحو التالي:

 سعر الريال السعودى اليوم في البنوك الحكومية الأحد 1-12-2019

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.26  جنيه للشراء، و4.30  جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30  جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25  جنيه للشراء، و4.31  جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى اليوم في كبرى البنوك الخاصة

سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21  جنيه للشراء، و4.34  جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.26  جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

افضل البنوك لشراء وبيع الدولار 

كان افضل بنك لبيع الدولار في منصر خلال بداية تعاملات شهر ديسمبر هو بنك عودة بسعر 4.29 جنيها، بينما كانالبنك المصري الخليجي افضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر 4.31 جنيها

 سعر الريال السعودى في السوق السوداء بمصر 
وعن سعر الريال السعودى في السوق السوداء بمصر فواصلت استقرارها مسجلة نحو 4.2800 للشراء ، و4.3000 للبيع. 

سعر الريال السعودي البوم
سعر الريال السعودي البوم

 اهمية سعر الريال السعودى في مصر 
 ويعتبر الريال السعودى من العملات التى تشكل اهمية كبرى للمواطن المصري خاصة في ظل اوقات مواسم الحج والعمنرة التى يزاد الاقبال عليه فيها، وتتمثل اهميته ايضا تحويل اموال المصريين العاملين بالخارج  حيث يقومون بتحويل رواتبهم وأموالهم المدخرة من الخارج لأراضي الدولة المصرية، ليتم بعدها تحويل الريال السعودي إلى العملة المصرية

جاءت اسعار الريال السعودى في البنوك كما هي في الجدول الأتى:

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 13 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة يكشفها صاحب الفيديوهات الإباحية مع جوهرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status