سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1-12-2019 في كبرى البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الريال السعودى اليوم





استقر سعر الريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 1-12-2019 بداية تعاملات شهر ديسمبر في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الريال 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ونشتعرض من خلال التقرير التالى اخر تحديثا سعر الريال السعودي اليوم في مجمعة من البنوك والسوق السوادء فضلا عن افضل البنوك لشراء الدولار خلال تعاملات بداية الاسبوع وجاءت التحديثقات على النحو التالي:





سعر الريال السعودى اليوم في البنوك الحكومية الأحد 1-12-2019





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.28 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم في كبرى البنوك الخاصة





سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.21 جنيه للشراء، و 4.34 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.





افضل البنوك لشراء وبيع الدولار



كان افضل بنك لبيع الدولار في منصر خلال بداية تعاملات شهر ديسمبر هو بنك عودة بسعر 4.29 جنيها، بينما كان البنك المصري الخليجي افضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر 4.31 جنيها

سعر الريال السعودى في السوق السوداء بمصر وعن سعر الريال السعودى في السوق السوداء بمصر فواصلت استقرارها مسجلة نحو 4.2800 للشراء ، و4.3000 للبيع.



