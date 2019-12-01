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عاجل.. تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:24 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة لتقام يوم 19 من شهر فبراير المقبل.


وأعلنت لجنة المسابقات المواعيد الجديدة لمباريات الدوري بعد التعديلات الجديدة على مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.


وتقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة، يوم 19 فبراير في ملعب استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.

كانت مباراة الأهلي والزمالك قد تأجلت من يوم 15 أكتوبر الماضي لأجل غير مسمى بناء على طلب من الجهات الأمنية. 

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