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دبلوماسي سابق: اتفاق تركيا وليبيا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:28 م
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السفير محمد عبد الحكم
السفير محمد عبد الحكم
رقية جمال
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قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء وزير خارجية اليونان مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم يأتي في إطار التصرفات الخاطئة وغير المسئولة والبلطجة التي تقوم بها تركيا شرق البحر المتوسط في أعقاب الاتفاق الذي تم توقيعه مع ما يسمى حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية.

وأوضح "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه هو اتفاق خارج إطار أمني، وهو اتفاق خاص بتحديد الحدود البحرية، وهو اتفاق منافي ويتناقض ويعد انتهاك صارخًا للقانون الدولي من جهة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من جهة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر واليونان وقبرص أكدوا أن هذا الاتفاق ليس له أي أثر قانوني، مشددة على ضرورة الرجوع عن هذا الاتفاق وعلى أهمية احترام القوانين الدولية، منوهًا إلى أن تركيا تمارس سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع، موضحًا أنه لا توجد منطقة بحرية بين تركيا وليبيا.
قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء وزير خارجية اليونان مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم يأتي في إطار التصرفات الخاطئة وغير المسئولة والبلطجة التي تقوم بها تركيا شرق البحر المتوسط في أعقاب الاتفاق الذي تم توقيعه مع ما يسمى حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية.

وأوضح "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه هو اتفاق خارج إطار أمني، وهو اتفاق خاص بتحديد الحدود البحرية، وهو اتفاق منافي ويتناقض ويعد انتهاك صارخًا للقانون الدولي من جهة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من جهة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر واليونان وقبرص أكدوا أن هذا الاتفاق ليس له أي أثر قانوني، مشددة على ضرورة الرجوع عن هذا الاتفاق وعلى أهمية احترام القوانين الدولية، منوهًا إلى أن تركيا تمارس سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع، موضحًا أنه لا توجد منطقة بحرية بين تركيا وليبيا.
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