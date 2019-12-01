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الأهلي في معسكر مغلق غدا استعدادًا لمباراة بني سويف

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:15 م
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته غدًأ الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة ثم يدخل معسكرًا بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة بني سويف.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت صباح الأمس السبت قادمة من تونس بعد مواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تلقى الفريق الأحمر الخسارة بهدف نظيف.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة

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