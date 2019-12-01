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رئيس مصلحة الضرائب: جريمة التهرب مخلة بالشرف

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:14 م
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رئيس المصلحة
رئيس المصلحة
رقية جمال
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قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إنهاء العديد من المنازعات الضريبية بطرق سهلة بدلًا من اللجوء للمحاكم.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، مخاطبًا جميع الممولين والمسجلين أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية وإنما مصلحة خدمية حاول التيسير عليكم وتقديم خدمات لكم، لو لديكم أي مشكلة تقدموا بها، مناشدًا الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني المحدد، وسداد الضريبة مع الإقرار الضريبي، وكتابة البيانات بدقة خوفًا من التعرض للمسألة القانونية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن جريمة التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، وتصل عقوبتها إلى ٥ سنوات سجن، مشددًا على أن المصلحة حريصة على خدمة الممولين دائمًا.
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