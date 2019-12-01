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مصرع أمين شرطة صدمته سيارة في قنا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:14 م
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الحادث
الحادث
بسام عبدالحميد
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لفظ أمين شرطة أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الأحد، بعد أن صدمته سيارة أثناء استقلال دراجته البخارية، في مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارً، يفيد مصرع أحمد عنتر، أمين شرطة، بمركز دشنا، ومقيم بمركز نجع حمادي، أنه أثناء ذهابه لإستلام عمله صدمت سيارة بدراجته البخارية التي كان يستقلها، فأدت إلى إصابته، وتوفى أثناء نقله للمستشفى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو بدشنا، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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